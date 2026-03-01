«Это бойня»: МИД Ирана назвал военным преступлением удар Израиля по школе

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб, который привел к жертвам. В результате атаки погибли более 140 учениц. В интервью американской телекомпании ABC News глава ведомства добавил, что происходящее сейчас — это самооборона.

Это <...> бойня, это военное преступление. И вы говорите, что у нас нет права на самооборону? — сказал он.

Ранее агентство Tasnim опубликовало фотографию внучки верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Девочка, которой исполнилось 14 месяцев, погибла 28 февраля в результате совместной военной операции США и Израиля против республики. Также в результате ударов по Ирану погибли дочь и зять верховного лидера страны. О смерти Хаменеи стало известно 1 марта.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США в одно мгновение ликвидировали 48 лиц, занимающих руководящие должности в стране. По его словам, не все могут осознать, с каким успехом прошла операция Вашингтона. Он также заявил, что военные действия США против Ирана проводятся с опережением намеченного плана.