Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 19:48

«Это бойня»: МИД Ирана назвал военным преступлением удар Израиля по школе

Глава МИД Ирана Аракчи назвал военным преступлением удар по школе для девочек

Взрывы в начальной школе для девочек в Минабе, Иран Взрывы в начальной школе для девочек в Минабе, Иран Фото: t.me/IRIran_Military
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб, который привел к жертвам. В результате атаки погибли более 140 учениц. В интервью американской телекомпании ABC News глава ведомства добавил, что происходящее сейчас — это самооборона.

Это <...> бойня, это военное преступление. И вы говорите, что у нас нет права на самооборону? — сказал он.

Ранее агентство Tasnim опубликовало фотографию внучки верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Девочка, которой исполнилось 14 месяцев, погибла 28 февраля в результате совместной военной операции США и Израиля против республики. Также в результате ударов по Ирану погибли дочь и зять верховного лидера страны. О смерти Хаменеи стало известно 1 марта.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США в одно мгновение ликвидировали 48 лиц, занимающих руководящие должности в стране. По его словам, не все могут осознать, с каким успехом прошла операция Вашингтона. Он также заявил, что военные действия США против Ирана проводятся с опережением намеченного плана.

Ближний Восток
происшествия
смерти
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран разбомбил американскую базу в Кувейте
«Нас ждут потери»: в США предупредили о последствиях атаки на Иран
Эксперт рассказал, какие страны больше всего зависят от иранской нефти
На севере Ирака прогремели новые взрывы
Отели в ОАЭ начали выселять российских туристов после ударов Ирана
Жертвами атаки в Бахрейне могли стать больше 500 американских солдат
Умер автор хита «Дарите женщинам цветы»
Иранский беспилотник атаковал нефтяную вышку в ОАЭ
Уникального робота-буддиста разработали в Японии
Сильные ветра и тепло до +15? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Третья мировая, атака на Дубай, перенос пенсий: что дальше
Стало известно, сколько танкеров Британии и США стали мишенями Ирана
Пентагон разоблачил иранский «успех» по «Линкольну»
Иран послал недвусмысленный сигнал через Оман о готовности к миру
«Это бойня»: МИД Ирана назвал военным преступлением удар Израиля по школе
Опубликованы снимки со спутника после пожара в порту Джебель-Али в Дубае
Пушилин сообщил о продвижении сразу в нескольких населенных пунктах
Раскрыто крупное хищение выделенных на обеспечение Донбасса водой средств
Российские хакеры «поймали» европейцев на отправке наемников в ВСУ
Канада попросила Азербайджан помочь ей в эвакуации граждан из Ирана
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.