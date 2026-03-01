Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 18:02

Родственники экс-президента Ирана ответили на новость о его смерти

Родственники экс-президента Ирана Ахмадинежада опровергли новость о его гибели

Махмуд Ахмадинежад Махмуд Ахмадинежад Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Родственники экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада категорически отрицают информацию о его смерти, передает Khabar-e fouri. По информации агентства, его близкие назвали эти новости абсолютно недостоверными.

Ранее сообщалось, что Ахмадинежад якобы был убит в результате совместной операции США и Израиля в Тегеране. Согласно источнику, нападение произошло в столичном районе Нармак.

До этого в Иране официально подтвердили смерть генерал-майора Голамреза Резаяна, руководителя разведывательной организации «Фарадж» при командовании полиции Исламской Республики. Он погиб в результате очередной атаки в Тегеране.

Также стало известно, что российские парламентарии осудили убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вмешательство в дела Ирана недопустимо. Он подчеркнул, что нападение на законного руководителя страны является нарушением международного права.

Помимо этого, военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Иран может атаковать израильский ядерный центр в Димоне в ответ на убийство Хаменеи, используя гиперзвуковые ракеты Fattah. Это может вызвать масштабную экологическую катастрофу в Израиле. Также Иран может перекрыть Ормузский пролив.

