01 марта 2026 в 18:28

Лавров в разговоре с главой МИД ОАЭ осудил действия США и Израиля

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла бен Заид аль Нахайян провели телефонный разговор 28 февраля, в ходе которого обсудили обострение ситуации вокруг Ирана, сообщили в российском дипведомстве. Лавров заявил о недопустимости действий США и Израиля в отношении Ирана.

Глава российского МИД подчеркнул неприемлемость действий США и Израиля, развязавших неспровоцированную агрессию против Исламской Республики Иран, — говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что нужно срочно остановить нападения на Исламскую Республику и вернуть ситуацию к мирному политико-дипломатическому решению. Лавров отметил, что Россия готова, в том числе и в рамках Совета Безопасности ООН, способствовать урегулированию конфликтов на основе принципов международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

Ранее сообщалось, что Иран ожидает поддержки от союзников на Ближнем Востоке в конфликте с Израилем и США, включая йеменских хуситов, ливанскую «Хезболлу», иракское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцев. Эти силы могут не сразу действовать, но при эскалации конфликта обязательно включатся. Конфликт может продлиться несколько дней и это только начало.

