01 марта 2026 в 18:24

Стало известно, сколько времени Израиль может спасаться от мести Ирана

Военэксперт Кнутов: у Израиля закончатся зенитные ракеты через две недели

Фото: Global Look Press
Через две недели у Израиля могут закончится зенитные ракеты, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом, по его оценкам, Иран может проводить ракетные атаки с текущей интенсивностью еще в течение 40 дней.

У Ирана есть, по открытым данным, примерно три-четыре тысячи баллистических ракет. В день они выпускают где-то сотню ракет, реально это от 100 до 150. Сейчас собираются отомстить, удар мести готовят, что будет точно — непонятно. Но во всяком случае, даже если возьмем 100 ракет, делим четыре тысячи на 100 — это 40 дней. Поэтому Иран может воевать при такой интенсивности, как сегодня, три-четыре недели. В результате у Израиля и США не хватит зенитных ракет. Они закончатся через две недели, а может, и раньше. И что будет делать тогда Израиль и, соответственно, США на Ближнем Востоке — это очень большой вопрос, — объяснил Кнутов.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран рассматривает месть за убийство верховного лидера Али Хаменеи как свое законное право и обязанность и приложит все усилия для выполнения этого долга. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели аятоллы.

Иран
Израиль
США
Ближний Восток
Софья Якимова
