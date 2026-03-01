Трамп: военная операция против Ирана идет с опережением плана

Военные действия США против Ирана проводятся с опережением намеченного плана, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что ситуация развивается крайне позитивно, передает телеканал CNBC.

Ситуация в настоящее время развивается очень позитивно. Все идет с опережением графика, — прокомментировал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что американские военные продолжат бомбардировки Ирана на протяжении всей недели или до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели. По его словам, главная задача этих действий — установление мира на Ближнем Востоке и во всем мире.

Также президент США в соцсетях объявил о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, подчеркнув, что американская разведка и системы наблюдения выявили его местонахождение, что привело к ликвидации. Трамп заявил, что это исторический шанс для иранского народа вернуть страну, и призвал военнослужащих КСИР и сотрудников сил безопасности сдаться, предупредив об опасности продолжения участия в конфликтах.