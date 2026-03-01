Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 14:25

«Он не выберется из ямы»: в Германии предрекли политическую смерть Трампа

Die Zeit: операция США в Иране может обернуться непоправимым ущербом для Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Подписывайтесь на нас в MAX

Военная операция США в Иране может обернуться непоправимым политическим ущербом для американского президента Дональда Трампа, пишет немецкое издание Die Zeit. По мнению журналистов, и без того низкие рейтинги главы Белого дома могут упасть еще ниже.

Трамп, чьи рейтинги опустились до исторически низких значений, может и не выбраться из этой ямы из-за решения снова атаковать Иран. Если конфликт затянется, если начнут гибнуть американские военнослужащие, еще до промежуточных выборов в ноябре, то он может принести себе и своей партии больше вреда, чем выгоды, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в июне 2025 года после операции «Полуночный молот» в трамповском движении MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») назревали сомнения. Сторонники президента опасались нового провала, какой последовал за вторжением в Ирак или Афганистан. Многочисленные зарубежные военные кампании журналисты назвали коллективной травмой американского народа, потому нынешняя атака на Иран опасна для действующей власти.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп может попытаться завершить конфликт с Ираном после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи. По словам эксперта, глава США постарается представить убийство руководства Ирана как большую победу и потом, вероятно, попробует начать переговоры с новой властью.

Ближний Восток
США
риски
операции
Иран
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стрельба в центре американского Остина привела к жертвам
Власти ОАЭ взяли на себя расходы застрявших в стране туристов
Политолог ответил, что стоит за назначением аятоллы Арафи
Дроны разгромили РСЗО «Вампир» в отместку за обстрелы Белгорода
Президент Азербайджана обратился к Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи
«Перегружены понтами»: Милонов объяснил, почему не бывает в Большом театре
В России «исчезли» все бюджетные места в ординатуре
Стало известно о втором ударе по танкеру рядом с Ормузским проливом
Пугачева «разрешила» весну
Иранский конфликт парализовал жизнь в Дохе
Пашиняна выгнали из магазина во время предвыборной поездки
Азербайджан экстренно пришел на помощь в эвакуации россиян из Ирана
Крыша детсада рухнула в Рязанской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 марта: где сбои в России
«Правда сильнее связей»: Милонов объяснил суть скандала с квартирой Долиной
В ОАЭ начали предлагать россиянам «спасти жизнь» за $500
Атака на танкер парализовала движение по «нефтяной артерии мира»
Гарри Стайлс появился на красной дорожке в балетках после долгого перерыва
В Госдуме назвали последствия блокады Ормузского пролива
«Он ей во внуки годится»: Милонов жестко подколол Пугачеву и ее мужа
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.