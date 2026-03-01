«Он не выберется из ямы»: в Германии предрекли политическую смерть Трампа Die Zeit: операция США в Иране может обернуться непоправимым ущербом для Трампа

Военная операция США в Иране может обернуться непоправимым политическим ущербом для американского президента Дональда Трампа, пишет немецкое издание Die Zeit. По мнению журналистов, и без того низкие рейтинги главы Белого дома могут упасть еще ниже.

Трамп, чьи рейтинги опустились до исторически низких значений, может и не выбраться из этой ямы из-за решения снова атаковать Иран. Если конфликт затянется, если начнут гибнуть американские военнослужащие, еще до промежуточных выборов в ноябре, то он может принести себе и своей партии больше вреда, чем выгоды, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в июне 2025 года после операции «Полуночный молот» в трамповском движении MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») назревали сомнения. Сторонники президента опасались нового провала, какой последовал за вторжением в Ирак или Афганистан. Многочисленные зарубежные военные кампании журналисты назвали коллективной травмой американского народа, потому нынешняя атака на Иран опасна для действующей власти.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп может попытаться завершить конфликт с Ираном после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи. По словам эксперта, глава США постарается представить убийство руководства Ирана как большую победу и потом, вероятно, попробует начать переговоры с новой властью.