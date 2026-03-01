Крыша детсада рухнула в Рязанской области

В Рязанской области частично разрушилась крыша детского сада, сообщили в региональной прокуратуре. В результате происшествия никто не пострадал, внутренние помещения детского сада не получили повреждений.

Инцидент произошел в деревне Новая Деревня Касимовского района. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева Касимовская межрайонная прокуратура начала проверку. Ведомство выяснит, соблюдались ли требования законодательства при эксплуатации здания.

Пока в детсаду будет проходить проверка, детей переведут в другие учреждения. Для удобства родителей, малышей будут подвозить до новых учреждений.

Ранее в центре Москвы обрушился арочный вход в сквер на улице Усачева, рядом с метро «Фрунзенская». По предварительным данным, причиной стала тяжесть снега.

Также сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре обрушилась плита перекрытия из-за незаконной перепланировки квартиры на третьем этаже. Владелец жилья на улице Сидоренко самовольно внес изменения, не получив необходимых разрешений и согласований.