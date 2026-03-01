Федерация гандбола Ирана заявила о разрушениях

В результате ударов США и Израиля повреждены объекты Федерации гандбола Ирана, передает информационное агентство Tasnim. Удары пришлись на штаб-квартиру, административное здание, зал имени мученика Сулеймани и общежития.

Здания подверглась масштабным разрушениям, даже более серьезным, чем во время 12-дневной войны. К счастью, обошлось без жертв, поскольку во время забастовок сотрудники и персонал федерации отсутствовали, — сообщили там.

Тем временем корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил начало седьмой и восьмой волны массированной атаки. При этом Тегеран не раскрывает конкретный перечень поражаемых объектов на территории противника.

Ранее нефтяной танкер MKD Vyom под флагом Маршалловых Островов получил повреждения в результате удара у берегов Омана. Судно поразили в 44,4 морской мили к северо-западу от Маската. Это уже второй удар по танкерам рядом с Ормузским проливом. Ранее удар нанесли по судну Skylight, следовавшему под флагом Палау, после чего оно начало тонуть. На данный момент в районе пролива скопились не менее 150 нефтяных судов.