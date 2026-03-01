Атака на танкер парализовала движение по «нефтяной артерии мира» Более 150 судов остановились у Ормузского пролива после удара по одному из них

В районе Ормузского пролива скопились не менее 150 нефтяных судов после удара по одному из танкеров, свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic, отслеживающего передвижение морского транспорта. Танкеры остановились в открытых водах, не входя в акваторию пролива.

Иранское государственное телевидение и радио сообщили, что удар был нанесен по танкеру, следовавшему под флагом Палау, после чего он начал тонуть. По данным Reuters, речь идет о судне под названием Skylight.

Ранее в Сети появились первые кадры пожара, начавшегося на нефтяном танкере. Судно было атаковано в пяти морских милях от оманского порта Хасаб. Инцидент случился на фоне продолжающейся военной операции Ирана.

Все 20 членов экипажа, среди которых было 15 индийцев и пятеро иранцев, эвакуированы. Четверо из них пострадали при атаке, уточнили в Центре морской безопасности Омана.

Также стало известно, что Ормузский пролив остается открытым для нефтяных танкеров. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений — высшего совещательного органа Ирана Мохсен Резаи подчеркнул, что военные силы США остаются законной целью Ирана.