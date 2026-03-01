Премьер Пакистана отложил поездку в Россию

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф отложил свой визит в Россию из-за «региональной и внутренней ситуации», сообщает пресс-служба правительства страны. Новая дата будет определена после согласования между странами. В заявлении отмечается, что визит очень важен для развития двусторонних отношений.

Решение о переносе визита было принято после консультаций с учетом последних событий на региональном и внутриполитическом поле, — говорится в сообщении.

Визит Шарифа должен был пройти с 3 по 5 марта. В рамках поездки он планировал встречи, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. По информации пакистанских СМИ, перенос визита может быть связан с продолжающейся в стране военной операцией «Газаб-лиль-Хак» («Праведная ярость») против боевиков «Талибана» в Афганистане.

ВВС Пакистана атаковали одну из ключевых военных баз в Афганистане Баграм. Известно, что Исламабад провел соответствующую операцию ночью.

Афганские военные также начали серию боевых операций против Пакистана около КПП «Торхам» в провинции Нангархар. По словам представителя пограничной полиции Афганистана Абдуллы Фаруки, в результате ликвидированы четверо солдат противника.