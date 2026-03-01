Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 16:16

Премьер Пакистана отложил поездку в Россию

Шехбаз Шариф Шехбаз Шариф Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф отложил свой визит в Россию из-за «региональной и внутренней ситуации», сообщает пресс-служба правительства страны. Новая дата будет определена после согласования между странами. В заявлении отмечается, что визит очень важен для развития двусторонних отношений.

Решение о переносе визита было принято после консультаций с учетом последних событий на региональном и внутриполитическом поле, — говорится в сообщении.

Визит Шарифа должен был пройти с 3 по 5 марта. В рамках поездки он планировал встречи, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. По информации пакистанских СМИ, перенос визита может быть связан с продолжающейся в стране военной операцией «Газаб-лиль-Хак» («Праведная ярость») против боевиков «Талибана» в Афганистане.

ВВС Пакистана атаковали одну из ключевых военных баз в Афганистане Баграм. Известно, что Исламабад провел соответствующую операцию ночью.

Афганские военные также начали серию боевых операций против Пакистана около КПП «Торхам» в провинции Нангархар. По словам представителя пограничной полиции Афганистана Абдуллы Фаруки, в результате ликвидированы четверо солдат противника.

Пакистан
Россия
визиты
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пользователь Polymarket разбогател благодаря атаке на Иран
Дранга романтично поздравил Муцениеце с днем рождения
За два часа над регионами России уничтожили свыше 80 вражеских дронов
Сосед Ирана заявил о готовности выступить против Тегерана
Посольство РФ поблагодарило Баку за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Команда Кабаевой удивила результатом на чемпионате России по гимнастике
В ОАЭ раскрыли, сколько россиян пострадало от атак Ирана в стране
Названы дата и место прощания с актером из «Интернов» и «Глухаря»
В Госдуме отреагировали на убийство верховного лидера Ирана
Иран атаковал американский авианосец Abraham Lincoln
Катастрофа в тылу ВСУ, месть за приграничье: новости СВО на вечер 1 марта
Ушел из жизни член Зала славы Международной федерации хоккея
«Потрясены»: Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Стало известно о гибели экс-президента Ирана во время израильской атаки
Военэксперт раскрыл, какую месть Иран готовит Израилю за убийство Хаменеи
Птаха поделился фотографией с новорожденным сыном
На юге России наблюдаются массовые задержки рейсов
Проливной дождь и тепло до +5? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Три десятка иностранцев пострадали при атаке Ирана на Кувейт
В Госдуме напомнили о необходимости «Орешника» на фоне ударов по Ирану
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.