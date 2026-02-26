«Может когда-то стану»: Лукашенко пошутил из-за обращения коменданта Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который приехал в Большой Кремлевский дворец на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, пошутил из-за обращения коменданта Московского Кремля. Он назвал главу республики «господин президент», передает РИА Новости.

Хорошо бы твои слова — да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану, — ответил Лукашенко.

Лукашенко прибыл в Москву для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет 26 февраля. В аэропорту его встречал посол республики в России Юрий Селиверстов, назначенный на этот пост в текущем году.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух государств на сегодняшней встрече затронут международную повестку. При этом пресс-секретарь уточнил, что тема Совета мира, организованного США, и возможного участия в нем Минска не является приоритетной.

Также в пресс-службе Кремля сообщили, что на заседании Высшего госсовета Союзного государства 26 февраля Путин и Лукашенко подведут итоги интеграционного взаимодействия. Они примут ряд ключевых практических решений.