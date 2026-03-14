Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 01:58

Лукашенко пригрозил министру отправкой в штурмовики из-за телят

Лукашенко пригрозил отправить министра сельского хозяйства Горлова в штурмовики

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил министру сельского хозяйства Юрию Горлову отправкой в штурмовики. Он уточнил, что такой вариант возможен, если тот не наладит строительство профилакториев для новорожденных телят, передает агентство «БелТа» на YouTube.

А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят. Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят, — пригрозил Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал глупостью заявления Украины о том, что комплекс «Орешник» в республике можно считать законной целью для НАТО. При этом он призвал не провоцировать Минск на применение оружия. Глава государства предупредил, что у Белоруссии есть чем ответить на угрозы. Дальность поражения позволяет достать до 200 километров, напомнил он, поэтому оппонентам лучше не бряцать языком.

Также Лукашенко говорил, что рост цен на энергоносители из-за кризиса на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе не принесет выгоды. По его словам, в будущем игроков рынка ожидает сильная инфляция.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Бахрейне назвали число сбитых с начала конфликта ракет из Ирана
SHOT сообщил о начале массированной атаки ВСУ на Краснодарский край
В Саратове ввели ограничения на полеты
США серьезно просчитались, Иран не победить: за Тегераном — сила и правда
Румыния ввела надзор за предприятиями ЛУКОЙЛа
Лукашенко пригрозил министру отправкой в штурмовики из-за телят
В столице Катара прогремела серия мощных взрывов
В Волгограде ввели ограничения на полеты
Новый брак, забвение после отъезда из РФ: как сейчас живет Вера Брежнева
Названо число погибших в результате воздушной атаки в Иране
Российский аэропорт закрыл небо для самолетов
Минтруд раскрыл, сколько семей смогут получить господдержку
В Звенигороде нашли тело второго пропавшего ребенка
Зеленский доволен — кредит холопы оплатят: как украинцы стали рабами МВФ
КСИР раскрыл цели 10 мощных ракетных ударов в Израиле
Росавиация сообщила о закрытии краснодарского аэропорта
Лишний вес, браки с Николаевым и Тарзаном, Зеленский: как живет Королева
В США раскрыли цели Трампа по поводу России
В Румынии прокомментировали объединение с Молдавией
Идеал или бомба-канцероген: нутрициолог ответила на все вопросы об индейке
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.