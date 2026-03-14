Лукашенко пригрозил министру отправкой в штурмовики из-за телят

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил министру сельского хозяйства Юрию Горлову отправкой в штурмовики. Он уточнил, что такой вариант возможен, если тот не наладит строительство профилакториев для новорожденных телят, передает агентство «БелТа» на YouTube.

А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят. Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят, — пригрозил Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал глупостью заявления Украины о том, что комплекс «Орешник» в республике можно считать законной целью для НАТО. При этом он призвал не провоцировать Минск на применение оружия. Глава государства предупредил, что у Белоруссии есть чем ответить на угрозы. Дальность поражения позволяет достать до 200 километров, напомнил он, поэтому оппонентам лучше не бряцать языком.

Также Лукашенко говорил, что рост цен на энергоносители из-за кризиса на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе не принесет выгоды. По его словам, в будущем игроков рынка ожидает сильная инфляция.