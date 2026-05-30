Арашуков пытался купить рай в «Черном дельфине» за $5 млн

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, изначально предлагал сотрудникам колонии «Черный дельфин» взятку в $5 млн (более 355 млн рублей) за получение привилегий, свидетельствуют материалы суда. Согласно документу, который приводит ТАСС, в рамках оперативно-разыскных мероприятий начальник оперативного отдела учреждения встречался с Арашуковым около пяти раз.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий [начальник оперативного отдела колонии] встречался с Арашуковым Р. Р. около пяти раз, при этом именно Арашуков Р. Р. предлагал ему взятку сначала в размере $5 млн, — говорится в документе.

При этом на следующей встрече он предлагал уже 5 млн рублей для передачи начальнику УФСИН по Оренбургской области, а самому оперативнику — 1 млн рублей. Взамен Арашуков рассчитывал на привилегированные условия отбывания наказания: неограниченные звонки, свидания, посылки, возможность выбирать соседа по камере и место работы.

Ранее стало известно, что Арашуков получил еще 10 лет колонии по делу о взятке и штраф на сумму 120 млн рублей. У него также конфисковали в доход государства 3 млн рублей. Речь идет о средствах, которые бывший парламентарий передал в качестве взятки.

