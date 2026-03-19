Почему не работает Telegram сегодня, 19 марта: замедление, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 19 марта: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 19 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие подробности известны, в чем причины?

Где не работает Telegram 19 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 19 марта, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 47% сообщений о сбоях в работе Telegram 19 марта приходится на Москву, 11% — на Санкт-Петербург, 4% — на Московскую и Новосибирскую области, 3% — на Самарскую, Нижегородскую и Ростовскую области и Красноярский край, 2% — на Свердловскую, Воронежскую, Ярославскую, Смоленскую, Саратовскую области, Хабаровский край и Башкортостан, 1% — на Рязанскую и Волгоградскую области.

Почему не работает Telegram 19 марта

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за того, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — пояснили в ведомстве.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором», — пояснил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По мнению депутата, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

В случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не получится, так как обходы тоже «подожмут», заявил депутат Государственной думы Андрей Свинцов.

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — подчеркнул он.

При этом глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заверил, что Telegram сможет продолжить работу в России, если выполнит требования российского законодательства. В ответ на вопрос депутата Андрея Исаева, есть ли у Telegram шанс остаться в России «или его все равно будут выжимать», он ответил: «Конечно, останется».

