Ссора с Яковлевой, отсутствие детей, мнение об СВО: как живет Максим Аверин

Народный артист России Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, почему он поссорился с Еленой Яковлевой?

Чем известен Аверин

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Аверин снимался в лентах «Спасатели. Затмение», «Глаза Ольги Корж», «Кармен», «Место под солнцем», «Глухарь», «Склифосовский», «Курьезы», «Девочки не сдаются», «Собор», «Всем по 50» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Аверина

Максим Аверин не женат. Детей у 50-летнего актера тоже нет.

«Можно определиться с маркой машины, цветом обоев, но определяться с рождением детей… Мне кажется, это все-таки Божий промысел. По крайней мере, мои попытки привести какие-то отношения к появлению детей не состоялись. И я в какой-то момент просто перестал гнаться за этим, принял позицию, что, если это суждено, тому и быть», — рассуждал Аверин.

В 2023 году он признался, что у него была семья, о которой никто не знал. При этом он не назвал имени избранницы.

«Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви, — уходи. Не обманывай», — так Аверин объяснил свое решение уйти из брака.

Артист также недавно заявил, что отпустил тему об отсутствии наследника, так как думает, что «это уже не получится».

Максим Аверин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что Аверин говорил об СВО и эмиграции

Максим Аверин не комментировал проведение спецоперации, так как «не хочет обсуждать политику». При этом он заявлял, что любит Россию.

«Мне говорят: „Ах, ты не высказываешься“. Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — говорил он.

Аверин также утверждал, что не уедет жить за границу, поскольку не представляет себе жизни в другой стране и «не может мыслить и чувствовать на иностранном языке».

Почему Аверин поссорился с Яковлевой

Максим Аверин рассказал, что во время съемок «Склифосовского» у него был конфликт с народной артисткой РФ Еленой Яковлевой. При этом, по его словам, это было хорошо для проекта.

«Можно сколько угодно сидеть там и говорить: „Ой, я тебя так люблю, так люблю! И ты, и ты, и тебя люблю“. А потом: камера, мотор, и все — ничего нет, ни химии, ничего». А там, да, очень хорошо потерлись. Мне это понравилось. Это круто, что произошло какое-то такое объединение двух каких-то разрядов. Они породили хорошие результаты», — пояснил Аверин в интервью журналистке Надежде Стрелец.

При этом подробности и причины ссоры Аверин не раскрыл.

Чем сейчас занимается Аверин

Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Там же, когда же», «Захаров», «Максим Аверин. Расправь крылья», «Лес», «Поминальная молитва», «Арбенин. Маскарад без слов», «Лев зимой», «Предложение», «Женитьба», «Роман» и «Гамлет».

В 2025 году вышли ленты «Склифосовский. Новый год» и «Все будет хорошо…» с Авериным.

Актер Максим Аверин в роли Пилата Понтийского в сцене из спектакля «Роман» в постановке режиссера Александра Лазарева в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Недавно он признался, что отказывается выступать на корпоративах, если в момент его выступления люди едят.

«Мне странно среди тарелок что-то читать. Однажды я так ушел просто с корпоратива. Просто ушел», — поделился артист с Надеждой Стрелец.

