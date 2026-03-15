Ссора с Яковлевой, отсутствие детей, мнение об СВО: как живет Максим Аверин

Максим Аверин Максим Аверин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Народный артист России Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, почему он поссорился с Еленой Яковлевой?

Чем известен Аверин

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Аверин снимался в лентах «Спасатели. Затмение», «Глаза Ольги Корж», «Кармен», «Место под солнцем», «Глухарь», «Склифосовский», «Курьезы», «Девочки не сдаются», «Собор», «Всем по 50» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Аверина

Максим Аверин не женат. Детей у 50-летнего актера тоже нет.

«Можно определиться с маркой машины, цветом обоев, но определяться с рождением детей… Мне кажется, это все-таки Божий промысел. По крайней мере, мои попытки привести какие-то отношения к появлению детей не состоялись. И я в какой-то момент просто перестал гнаться за этим, принял позицию, что, если это суждено, тому и быть», — рассуждал Аверин.

В 2023 году он признался, что у него была семья, о которой никто не знал. При этом он не назвал имени избранницы.

«Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви, — уходи. Не обманывай», — так Аверин объяснил свое решение уйти из брака.

Артист также недавно заявил, что отпустил тему об отсутствии наследника, так как думает, что «это уже не получится».

Максим Аверин Максим Аверин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что Аверин говорил об СВО и эмиграции

Максим Аверин не комментировал проведение спецоперации, так как «не хочет обсуждать политику». При этом он заявлял, что любит Россию.

«Мне говорят: „Ах, ты не высказываешься“. Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — говорил он.

Аверин также утверждал, что не уедет жить за границу, поскольку не представляет себе жизни в другой стране и «не может мыслить и чувствовать на иностранном языке».

Почему Аверин поссорился с Яковлевой

Максим Аверин рассказал, что во время съемок «Склифосовского» у него был конфликт с народной артисткой РФ Еленой Яковлевой. При этом, по его словам, это было хорошо для проекта.

«Можно сколько угодно сидеть там и говорить: „Ой, я тебя так люблю, так люблю! И ты, и ты, и тебя люблю“. А потом: камера, мотор, и все — ничего нет, ни химии, ничего». А там, да, очень хорошо потерлись. Мне это понравилось. Это круто, что произошло какое-то такое объединение двух каких-то разрядов. Они породили хорошие результаты», — пояснил Аверин в интервью журналистке Надежде Стрелец.

При этом подробности и причины ссоры Аверин не раскрыл.

Чем сейчас занимается Аверин

Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Там же, когда же», «Захаров», «Максим Аверин. Расправь крылья», «Лес», «Поминальная молитва», «Арбенин. Маскарад без слов», «Лев зимой», «Предложение», «Женитьба», «Роман» и «Гамлет».

В 2025 году вышли ленты «Склифосовский. Новый год» и «Все будет хорошо…» с Авериным.

Актер Максим Аверин в роли Пилата Понтийского в сцене из спектакля «Роман» в постановке режиссера Александра Лазарева в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) в Москве Актер Максим Аверин в роли Пилата Понтийского в сцене из спектакля «Роман» в постановке режиссера Александра Лазарева в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Недавно он признался, что отказывается выступать на корпоративах, если в момент его выступления люди едят.

«Мне странно среди тарелок что-то читать. Однажды я так ушел просто с корпоратива. Просто ушел», — поделился артист с Надеждой Стрелец.

