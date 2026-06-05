Хейтеры обвинили экс-солистку Demo в «инцесте»

Бывшая солистка группы Demo Саша Зверева решила судиться со своими хейтерами, которые обвинили ее в якобы инцесте, пишет Telegram-канал SHOT. Поводом стали публикации в Telegram-канале, где регулярно размещались оскорбления в адрес певицы.

По информации источника, сообщество было создано около двух лет назад и насчитывает почти 300 участников. В публикациях обсуждаются внешность и образ жизни певицы, а также размещаются оскорбительные материалы.

Кроме того, авторы канала считают, что артистка слишком тактильна со своими подрастающими сыновьями. В публикации сказано, что после этого Зверева решила обратиться в суд. Третьим лицом по делу указан Telegram как платформа, на которой размещался спорный контент. Сейчас певица живет в США, воспитывает четверых детей, ведет блог и проводит женские ретриты.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров подал иск к АО «Ньюс Медиа», которому принадлежат Telegram-канал SHOT и издание Life. Причиной стали публикации о якобы задолженностях певца. Артист требует взыскать с ответчиков более 1 млн рублей.