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05 июня 2026 в 10:49

В Волгограде судят «заработавшегося» чиновника

В Волгограде судят чиновника, который за семь лет отработал 142 дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Telegram-канал Baza пишет, что в Волгограде судят бывшего заместителя главы Новониколаевского района Сергея Белова, который за семь лет работы чиновником провел в администрации всего 142 дня. По информации канала, ему вменяют мошенничество в крупном размере: по версии следствия, он получал зарплату, фактически не находясь на рабочем месте.

Белов, как уточняют авторы канала со ссылкой на следователей, занимая должность, параллельно занимался частной юридической практикой в рабочее время, постоянно находясь в разъездах. Как пишет канал, общая сумма полученной им зарплаты за семь лет составила около 5,2 млн рублей, а в качестве доказательств представлены биллинги его телефона.

По сведениям Baza, бывший чиновник не согласен с обвинением и утверждает, что его должность предполагала разъездной характер работы, все выезды согласовывались с руководством, а свои обязанности он исполнял добросовестно. По словам Белова, администрация была довольна его работой, а главы района называли ее безупречной — этот факт подтвердили свидетели.

Ранее Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего замглавы госкорпорации «Роснано» Андрея Малышева к 12 годам лишения свободы. Экс-чиновник признан виновным в растрате в особо крупном размере и мошенничестве в сфере кредитования на общую сумму более 1 млрд рублей.

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