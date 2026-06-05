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05 июня 2026 в 10:33

Бродячий пес изуродовал лицо второкласснице

Бродячая собака разодрала щеку восьмилетней жительнице Краснодара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бродячая собака напала на восьмилетнюю девочку во дворе школы № 73 в Краснодаре и изуродовала ей лицо, передает Telegram-канал Kub Mash. У ребенка рваные раны щеки и нижнего века, ссадины на лице и ушиб головы.

Пострадавшая девочка посещала платный школьный лагерь. Инцидент произошел, когда дети гуляли во дворе. Собака забежала через открытую калитку.

Девочку госпитализировали после нападения. Директор школы отказался давать официальные комментарии по ситуации.

Ранее овчарка оторвала икроножную мышцу 12-летнему ребенку в Перми. Мальчик катался с друзьями на велосипеде и заехал на пустырь, где одна из трех собак на длинных цепях набросилась на него и вцепилась в ногу.

До этого следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело после нападения сторожевой собаки на двухлетнего мальчика во дворе дома. Прибывшие на место врачи скорой констатировали смерть ребенка.

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