Монеточку сочли «политической скандалисткой» и не пустили в Австралию

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) не смогла въехать в Австралию для проведения мартовских концертов, сообщает Telegram-канал Mash. Местные власти сочли артистку «российской политической скандалисткой» и решили, что ее выступления могут создать проблемы.

Из-за отказа во въезде организаторам пришлось отменить все три запланированных шоу: 15 марта в Брисбене, 17 марта в Сиднее и 18 марта в Мельбурне. Документы на визу подавались заблаговременно на всю команду, однако если музыкантам и техникам разрешение на въезд одобрили, то сама певица его не получила.

По данным источника, сработал так называемый «жесткий австралийский визовый фильтр». Высокая медийность, политические высказывания артистки и наличие статуса иностранного агента в РФ автоматически отправляют заявку в «красную зону» при рассмотрении.

Как пишут авторы, ситуацию усугубляют постоянные гастроли и проживание певицы за пределами страны гражданства — это усиливает подозрения со стороны иммиграционных властей. Монеточка должна была лететь из Сеула в Брисбен, но австралийские службы так и не выдали разрешение. Организаторы концертов предупреждают, что теперь артистку могут не пустить в страну и на будущие выступления.

Ранее стало известно, что родители певицы избавились от жилья в Екатеринбурге. По информации источника, они переехали к дочери в Литву.