Продюсер объяснил, почему Запад отменяет концерты артистов-иноагентов из РФ

Западные страны будут запрещать проведение концертов российских артистов-иноагентов из-за их сомнительной репутации, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, примеру Австралии, отказавшей в выступлениях певице Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов), последуют и другие ведущие мировые государства.

Вслед за Австралией другие страны будут действовать по такой схеме, как с Монеточкой — отказывать артистам-иноагентам в проведении концертов. В первую очередь, это восточные страны, такие как ОАЭ и Таиланд, которые очень пристально относятся к заявкам иностранных агентов. Думаю, даже западные страны введут такую практику. Мало кому хочется иметь резонансные, политические и вообще будоражащие население мероприятия и события. Поэтому, я думаю, мы в скором времени увидим эту повальную тенденцию по отмене выступлений иноагентов из РФ. По сути, даже западные страны, которые являлись заказчиками вот этой информационной повестки, дискредитирующей РФ, будут абстрагироваться от этого отработанного материала, — высказался Рудченко.

Ранее сообщалось, что Монеточка не смогла въехать в Австралию для проведения мартовских концертов. Местные власти сочли артистку «российской политической скандалисткой» и решили, что ее выступления могут создать проблемы.