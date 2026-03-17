17 марта 2026 в 20:36

Раскрыта истинная причина визитов Зеленского в Европу

Telegraph: поездки Зеленского в Европу являются отчаянным напоминанием о себе

Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Газета Telegraph охарактеризовала поездки президента Украины Владимира Зеленского в Лондон и Париж как отчаянное напоминание о нынешнем состоянии Украины, когда внимание международных партнеров Киева переключилось на события на Ближнем Востоке. Так, у Зеленского запланирована поездка в Мадрид на среду, 18 марта. В этот день он встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Но поскольку война с Ираном затянулась на третью неделю, борьба Украины <...> против России начала терять интерес мирового сообщества <...> Визиты в Лондон и Париж являются скорее отчаянным напоминанием о положении Киева, — говорится в материале.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Зеленский пытается привлечь внимание, используя ближневосточный конфликт. По его словам, мир сейчас сосредоточен на Иране. Депутат отметил, что Зеленский активно посещает линию фронта или атакует мирные населенные пункты, но ООН, Европа и международные организации не реагируют на это. Шеремет также подчеркнул, что Зеленский не стремится к миру, так как военные действия приносят ему выгоду.

