Трогал и пытался отнять телефон: уфимец избил забулдыгу-растлителя до крови

В Уфе избитый мужчина написал заявление на обидчика, который напал на него с палкой. Однако самому пострадавшему грозит наказание по более тяжкой статье. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.
Согнул палку
Кадры с избиением молодого человека опубликовал Telegram-канал «Честный репортаж». На записи видно, как мужчина в черном с двухметровой палкой из неизвестного материала настигает своего оппонента в белой футболке.
Сначала между ними происходит перебранка, в которой также участвует взрослый мужчина в очках, но вскоре человек с палкой ударяет мужчину в белой футболке по голове, после чего тот падает в сугроб. Орудие сгибается в ходе побоев, а после десятого удара в ситуацию вмешивается прохожий с пакетом.
Он спокойно отстраняет мужчину с палкой и помогает подняться избитому. В финале 65-секундного видео видно, что футболка пострадавшего сильно испачкана кровью.
Домогался девочки
По данным «Честного репортажа», инцидент произошел на улице Шафиева, а нападавшего зовут Роман. Свои действия он объяснил тем, что незадолго до нападения пострадавший домогался девочки-подростка. Он трогал ее за интимные места и пытался отобрать телефон.
Соседи рассказали журналистам, что избитый мужчина нередко досаждает местным жителям. По их сведениям, он злоупотребляет алкоголем и употребляет наркотики.
Вскоре в Сети было опубликовано видео, подтверждающее насилие в адрес несовершеннолетней. На записи видно, как мужчина пытается поцеловать девочку, обнимает ее и спускает руку ближе к ягодицам.
Ищут девочку
Сейчас избитый написал заявление в полицию на Романа. По данным «Честного репортажа», 19 марта Романа вызвали на допрос. Группа защиты просит откликнуться всех очевидцев этого случая. В том числе сейчас они ищут и саму девочку, к которой приставал мужчина в белом.
Telegram-канал Baza пишет, что, прежде чем Роман напал на мужчину, тот пнул машину его отца. Прут, которым был избит пострадавший, был металлическим.
Роман и его отец написали ответное заявление на избитого мужчину.
