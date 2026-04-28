ПВО сбила несколько украинских БПЛА над Севастополем

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Балаклавском районе и около Качи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как уточнил политик, гражданские объекты в городе не пострадали. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах, — призвал Развожаев.

Ранее ВСУ при помощи двух управляемых авиационных бомб ударили по социальному объекту в селе Доброе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате пострадали два человека.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны в ночь на 28 апреля ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей.