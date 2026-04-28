Житель Белгородской области погиб при атаках ВСУ Гладков: человек погиб и четверо ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

В результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область один мирный житель погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Среди раненых — отец с сыном и женщина, получившая осколочное ранение спины.

В селе Борисовка Волоконовского округа от детонации дрона погиб мужчина. От полученных тяжелых ранений он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи… Выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким… Скорбим вместе с вами…, — уточнил Гладков.

В Краснояружском районе FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате 18-летний парень получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, его отец — баротравму. Медики оперативно доставили их в городскую больницу №2 г. Белгорода.

В Белгородском округе женщина самостоятельно обратилась в больницу с ранением спины. Врачи диагностировали ей осколочное ранение, оказали помощь и также направили в городскую больницу.

На трассе Бобрава — Ракитное взрывом повредило проезжавшую мимо ГАЗель. Водитель получил баротравму. В данный момент он отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее средства ПВО перехватили 22 беспилотника ВСУ над территорией России за 12 часов, сообщило Минобороны РФ. Цели были уничтожены над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.