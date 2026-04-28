28 апреля 2026 в 22:35

«С чем вы сравниваете?»: известный блогер обратился к ругающим РФ людям

Блогер Пучков вопросил у критиков России, с чем они сравнивают жизнь в стране

Дмитрий Пучков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, спросил у соотечественников, критикующих жизнь в России, с чем они сравнивают жизнь в стране, высказывая свою негативную оценку, передает радио Sputnik. По его мнению, многие судят о европейских странах и США по фильмам.

Однако в американском кино жизнь показана приукрашенной, но реальность за океаном далека от идеала. Он призвал критиков задуматься, на чем основаны их негативные оценки.

У меня всегда вопрос ровно один: «А вы с чем это сравниваете?» Вот когда говорят, что у нас плохо, вы с чем это сравниваете? — обратился Гоблин к критикующим страну россиянам.

Блогер считает, что многие претензии к России возникают из-за ложных ориентиров. На деле же россияне не знают о реальном положении дел за рубежом.

Ранее Гоблин заявлял, что после 50 лет кардинально изменил свою жизнь. Он принял решение полностью отказаться от алкоголя. Кроме того, блогер начал следить за питанием, делая его сбалансированным и правильным. В проекте Metametrica на Rutube 64-летний Пучков добавил, что живет по расписанию и бегает по утрам. По его словам, ему пришлось прекратить «жрать столько, сколько жрал».

Общество
Россия
Дмитрий Пучков
критики
