20 февраля 2026 в 19:55

Гоблин раскрыл, от чего отказался после 50 лет

Блогер Пучков заявил, что стал следить за питанием и отказался от алкоголя

Дмитрий Пучков Дмитрий Пучков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (известный как Гоблин) заявил, что после 50 лет отказался от алкоголя и стал следить за питанием. В проекте Metametrica на Rutube 64-летний Пучков добавил, что живет по расписанию и бегает по утрам.

Пить пришлось прекратить, и жрать столько, сколько жрал, невозможно. За всем надо следить, — заявил он.

Ранее Гоблин заявлял, что России необходимо вернуть систему вытрезвителей. По его словам, нетрезвые граждане могут представлять угрозу как для себя, так и для окружающих. Он также отметил, что оперативно выводить нетрезвых граждан из общественных мест должны сотрудники правоохранительных органов.

До этого блогер рассказывал, что не смог исправить посвященную ему статью в электронной энциклопедии «Википедия». Он подчеркнул, что данная ситуация демонстрирует истинное отношение Запада к свободе слова. По его мнению, в статье о нем сейчас написан «полный бред». Он добавил, что статьи в «Википедии» модерируются людьми, которые «негативно настроены по отношению к России».

