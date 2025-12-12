Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 11:18

Гоблин оценил идею вернуть вытрезвители в России

Блогер Пучков заявил о необходимости вернуть вытрезвители в России

Гоблин (Дмитрий Пучков) Гоблин (Дмитрий Пучков) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России необходимо вернуть систему вытрезвителей, заявил в эфире радио Sputnik российский блогер и переводчик Гоблин (Дмитрий Пучков). По его словам, нетрезвые граждане могут представлять угрозу как для себя, так и для окружающих.

Гражданин явно не в себе. Он, обратите внимание, может причинить вред себе и причинить вред окружающим. Он может зайти в метро, спуститься по эскалатору, спихнуть кого-то с платформы, упасть сам, — сказал Гоблин.

Блогер также отметил, что оперативно выводить нетрезвых граждан из общественных мест должны сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в якутском поселке Жатай 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на таксиста. Конфликт возник, когда водитель попросил ее воздержаться от употребления алкоголя в автомобиле. Однако ситуация только обострилась: женщина попыталась забрать у таксиста его телефон. После того как водитель покинул автомобиль, чтобы вызвать полицию, она угнала машину. Но далеко уехать не получилось — автомобиль перевернулся. После этого женщина набросилась на полицейских, которые прибыли на место аварии.

вытрезвители
Гоблин
Дмитрий Пучков
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощник Путина высказался об измененном мирном плане по Украине
Настоящая икра форели: старинный рецепт сухого посола
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Адвокат отреагировала на новость о переводе Блиновской в VIP-отряд
Известного рэпера выбрали почетным тренером олимпийской сборной США
Психолог назвала неочевидный способ борьбы с предновогодним стрессом
Подростка отправили в колонию за связь с неонациостами
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.