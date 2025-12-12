Гоблин оценил идею вернуть вытрезвители в России

В России необходимо вернуть систему вытрезвителей, заявил в эфире радио Sputnik российский блогер и переводчик Гоблин (Дмитрий Пучков). По его словам, нетрезвые граждане могут представлять угрозу как для себя, так и для окружающих.

Гражданин явно не в себе. Он, обратите внимание, может причинить вред себе и причинить вред окружающим. Он может зайти в метро, спуститься по эскалатору, спихнуть кого-то с платформы, упасть сам, — сказал Гоблин.

Блогер также отметил, что оперативно выводить нетрезвых граждан из общественных мест должны сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в якутском поселке Жатай 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на таксиста. Конфликт возник, когда водитель попросил ее воздержаться от употребления алкоголя в автомобиле. Однако ситуация только обострилась: женщина попыталась забрать у таксиста его телефон. После того как водитель покинул автомобиль, чтобы вызвать полицию, она угнала машину. Но далеко уехать не получилось — автомобиль перевернулся. После этого женщина набросилась на полицейских, которые прибыли на место аварии.