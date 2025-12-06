ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 13:55

Пучков объяснил, почему Трамп не остановил конфликт на Украине за 24 часа

Пучков: Трампу не хватило поддержки для быстрого завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп не смог прекратить конфликт на Украине за 24 часа из-за отсутствия надежной команды поддержки внутри администрации, заявил российский блогер Дмитрий Гоблин Пучков в комментарии RT. По его мнению, глава Белого дома, будучи бизнесменом, не обладает достаточными навыками для аппаратных политических игр. Блогер также отметил, что даже внутри Республиканской партии Трамп не пользуется единодушной поддержкой.

В моем понимании, он не политик. То есть в том смысле — он бизнесмен... А в аппаратных играх он вообще ничего не понимает. То, что ты президент, — это прекрасно. А кто тебя внутри администрации поддерживает? Если ты один залез наверх, у тебя команда должна быть, — сказал Пучков.

Ранее сообщалось о жалобах европейских лидеров на администрацию американского президента. Политики заявляли, что Вашингтон держал их в неведении насчет прогресса в переговорах по разрешению кризисной ситуации на Украине. По словам аналитика Джузеппе Спатафоры, Евросоюзу следует привыкнуть к новой реальности.

Дмитрий Пучков
Дональд Трамп
Украина
конфликты
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Накрываем тотально»: военкор перечислил цели ударов по тылам ВСУ
«Кто мы, черт возьми»: Байден перепутал название США в громкой речи
Россиянам рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В США встали на защиту России после обвинений в планах атаковать НАТО
Начальника колонии арестовали за «дань» с сидельцев
В Польше завыла воздушная тревога из-за Украины
Военный эксперт раскрыл истинные планы Украины по Чернобыльской АЭС
Стало известно, удалось ли восстановить электроснабжение Запорожской АЭС
«Европейский диктат не нужен»: в Иране назвали сферы сотрудничества с РФ
Эксперты по лжи обратили внимание на заявление Долиной в шоу «Пусть говорят»
Гаджиев раскрыл значимость мирного договора между Баку и Ереваном
В России назвали «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС
Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину
Толпа освободила мобилизованных из автобуса и попала на видео
Сын Щербакова прокомментировал госпитализацию отца
Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет
Украину накрыли веерные отключения электричества
«Разрухи много»: Херсонская область делает ставку на развитие двух отраслей
Спасатели вытащили из Волги тела пропавшей молодой пары
В Новопавловке объявился общительный румынский наемник ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.