Пучков объяснил, почему Трамп не остановил конфликт на Украине за 24 часа Пучков: Трампу не хватило поддержки для быстрого завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп не смог прекратить конфликт на Украине за 24 часа из-за отсутствия надежной команды поддержки внутри администрации, заявил российский блогер Дмитрий Гоблин Пучков в комментарии RT. По его мнению, глава Белого дома, будучи бизнесменом, не обладает достаточными навыками для аппаратных политических игр. Блогер также отметил, что даже внутри Республиканской партии Трамп не пользуется единодушной поддержкой.

В моем понимании, он не политик. То есть в том смысле — он бизнесмен... А в аппаратных играх он вообще ничего не понимает. То, что ты президент, — это прекрасно. А кто тебя внутри администрации поддерживает? Если ты один залез наверх, у тебя команда должна быть, — сказал Пучков.

Ранее сообщалось о жалобах европейских лидеров на администрацию американского президента. Политики заявляли, что Вашингтон держал их в неведении насчет прогресса в переговорах по разрешению кризисной ситуации на Украине. По словам аналитика Джузеппе Спатафоры, Евросоюзу следует привыкнуть к новой реальности.