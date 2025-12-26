Оливье, шуба: во сколько обойдется новогодний стол-2026, как сэкономить

Согласно подсчетам Руспродсоюза, набор продуктов для приготовления новогодних салатов (оливье и селедка под шубой) и одного горячего блюда за последний год подорожал на 6%. При этом в 2024-м рост цен на этот набор составил 12%. О том, как можно сократить расходы на праздничный стол, не экономя на его качестве, — в материале NEWS.ru.

Как подорожали продукты для новогоднего стола

По словам специалистов, в этот раз замедление роста связано с падением цен на овощи ввиду хорошего урожая в 2025 году. Так, за год снизились цены на картофель, репчатый лук, свеклу, морковь и огурцы. Кроме того, подешевели куриные яйца — упаковка в 10 штук обойдется в среднем в 92,7 рубля, что на 15,5% ниже, чем годом ранее, уточнили в Руспродсоюзе.

В то же время заметнее всего, по данным аналитиков, за год подорожали шпроты — на 26%. На 15% выросли средние цены на шоколадные конфеты. На 14% выросла цена на шампанское и на красное вино. В сравнении с декабрем прошлого года на 10% выросли в цене хлеб, оливки и маслины.

О чем говорят альтернативные данные

Эксперты аналитического центра «Чек Индекс» (входит в «Платформу ОФД» — крупнейшего оператора фискальных данных страны) подсчитали, что в этом сезоне икра и мандарины стали заметно доступнее. Снижение цен дополнительно стимулирует предпраздничный спрос.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В анализе сравнивались цены и количество покупок в первой половине декабря 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. Вот основные изменения.

Красная икра (зернистая, натуральная): средняя цена снизилась на 8% и составляет 9141 рубль за килограмм. При этом число покупок выросло на 14%.

Мандарины: средняя цена упала на 15%, до 176 рублей за килограмм. Спрос также увеличился — покупок стало на 12% больше.

Шампанское и игристые вина: здесь наблюдается рост медианной цены на 7% (до 579 рублей). Несмотря на подорожание, число покупок выросло на 10%.

В то же время минимальная стоимость продуктов для приготовления популярного новогоднего салата оливье (на четыре персоны) в крупных торговых сетях выросла за год на 2,1%, до 363 рублей, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В Ассоциации пояснили, что цены на продукты для оливье выросли довольно сдержанно. Это произошло благодаря тому, что подешевели сезонные овощи, яйца и майонез. Так, картофель за год стал дешевле почти на треть, лук — на 22%, а морковь — на 19%. Яйца упали в цене на 14%, майонез — на 13%. Однако некоторые ингредиенты все же подорожали: консервированный горошек — на 22%, маринованные огурцы — на 14%, а вареная колбаса — на 2%.

По данным Росстата, в среднем по стране набор продуктов для аналогичного количества оливье стоит 618 рублей, это на 41% выше, чем в сетевом ретейле.

«Второй год подряд мы наблюдаем минимальный рост стоимости новогоднего набора для оливье, значительно ниже инфляции, что свидетельствует о системной работе ретейлеров по выстраиванию эффективных цепочек поставок и качественном взаимодействии с производителями», — прокомментировал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По расчетам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, стоимость набора для новогоднего стола (с учетом одного горячего блюда) выросла несколько быстрее общей инфляции. Основной причиной стал подорожавший мясной компонент, отметил собеседник NEWS.ru. За год говядина прибавила в цене 13%, свинина — 8%. Курятина подорожала лишь на 5%, что все же ниже общего уровня инфляции.

В то же время ингредиенты для салатов сельдь под шубой и оливье подорожали гораздо скромнее прошлогодних цен и существенно ниже инфляции. Это произошло благодаря значительному удешевлению овощей и яиц: картофель подешевел на 23%, яйца — на 20%, лук — на 19%, огурцы — на 17%, свекла — на 16%, морковь — на 10%.

Как не переплатить за праздничный стол

По мнению Балынина, оптимальная стратегия покупки продуктов к праздничному столу — своевременный мониторинг акций в различных магазинах. Сделать это удобно через их сайты и мобильные приложения.

Кроме того, экономист советует заранее приобрести все нескоропортящиеся товары, причем чем раньше, тем лучше.

«Если этого сделано не было, то необходимые продукты я рекомендую купить в период с 26 по 29 декабря, — подчеркнул эксперт. — При покупке обязательно проверьте дату изготовления и срок годности, а также сравните цены в разных магазинах — они могут существенно различаться. Не стоит откладывать покупки на последние два предновогодних дня».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также Балынин отметил, что самостоятельное приготовление салатов и горячих блюд обойдется дешевле, чем покупка готовых кулинарных изделий в магазине.

