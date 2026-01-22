РФ бьет рекорды по производству молока: когда оно подешевеет в магазинах

В России побит 30-летний рекорд по производству молока. Согласно экономическим законам, избыток предложения на рынке обычно приводит к просадке цен. Будут ли молоко и молочные продукты дешеветь в 2026 году, расскажет NEWS.ru.

Как связан рост производства молока с ценами

В 2025 году в России удалось рекордный объем молока за последние 30 лет, сообщил профильный вице-премьер России Дмитрий Патрушев на Форуме лидеров молочной индустрии. По его словам, это стало следствием увеличения надоев с одной коровы: в племенных хозяйствах они достигают 10 тонн молока в год, а к 2030 году планируется добиться показателя в 11 тонн.

В прошлом году Россия действительно вышла на рекордный за последние десятилетия объем производства молока — около 34,2–34,5 млн тонн, подтвердил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра «АБ-Центр» Алексей Плугов. Он, однако, уточнил, что увеличение предложения не гарантирует снижения цен: похожий рекорд фиксировали и в 2022–2024 годах, но это не мешало им расти. Например, в 2022 году было произведено около 33 млн тонн, а цены за тот год подскочили более чем на 13%. Нынешний результат стал самым высоким с 2003 года, когда произвели 33,3 млн тонн.

По данным на 19 января 2026 года розничные цены на пастеризованное молоко достигли 98,3 рубля за килограмм, а на ультрапастеризованное — 122,4 рубля. За год они увеличились на 7,9% и 5,1% соответственно. Это относительно умеренный рост, и, по словам Плугова, он как раз связан с рекордным производством в 2025 году.

При этом в предыдущие годы динамика была иной. После скачка в 2022-м в 2023 году на фоне роста производства до 33,8 млн тонн цены почти стабилизировались: пастеризованное подорожало лишь на 3,1%, а ультрапастеризованное даже подешевело на 3,7%. Однако в 2024 году, несмотря на дальнейший рост выпуска молока до 34,1 млн тонн, цены в рознице снова резко взлетели — почти на 20%. То есть рекордные объемы производства в 2025 году впервые за последние несколько лет оказали сдерживающее влияние на рост потребительских цен на молоко.

Что будет с ценами на молоко дальше

По мнению Плугова, дальнейшая динамика цен перестанет напрямую зависеть от прошлогоднего рекорда производства. По его словам, это молоко уже, по сути, отчасти переработали и выпили.

Тем не менее эффект от рекордных объемов производства и поставок все еще будет ощущаться на рынке в течение нескольких месяцев. Это объясняется тем, что на складах и в реализации находится молочная продукция, закупленная по прежним, более низким ценам, а не все товары этой категории являются скоропортящимися.

Плугов отмечает, что цены могут сдерживаться из-за снижения стоимости кормов. Это стало возможным благодаря большому урожаю зерна. Например, осенью 2025 года комбикорм для коров в среднем стоил около 22 тысяч рублей за тонну. За полгода он подешевел примерно на 4%, хотя по сравнению с прошлым годом все еще дороже на 8%.

При этом, как поясняет эксперт, на цену молока влияет не только это. Важны и другие расходы производителей: на оборудование, зарплаты сотрудникам, налоги, лекарства для животных, а также работа молокозаводов. То, как будут меняться эти затраты, во многом и определит, будут ли цены в дальнейшем расти, снижаться или останутся на месте.

Впрочем, пока цены не будут существенно выбиваться из общих темпов инфляции по стране, добавляет он.

Как минимум важно, что сложившаяся ситуация будет позитивно отражаться на удержании текущих оптовых и, скорее всего, розничных цен на определенные категории в молочной группе, говорит NEWS.ru управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Объективно снижение цен на молоко и молочную продукцию возможно, но многое будет зависеть и от иных факторов, — подчеркивает он. — Избыток сырья действительно может оказывать давление на оптовые цены, однако иные экономические факторы вроде инфляции или стоимости логистики и повышение заработных плат на предприятиях и играют важную роль с точки зрения ценообразования».

Что ждет покупателя в перспективе

По словам Березнюка, молочная отрасль продолжит свое устойчивое развитие, наращивая объемы производства внутри страны. Предприятия будут работать над повышением эффективности и снижением себестоимости.

Благодаря этому, а также существенной государственной поддержке поставленные цели по росту производства выглядят вполне реальными: до 35 млн тонн уже в 2026 году и до 38,5 млн тонн к 2030 году. Достижение этих показателей укрепит российский молочный рынок и позволит обеспечить самообеспеченность страны молоком на уровне не менее 90%.

При этом, как отметил собеседник NEWS.ru, розничные сети также стремятся контролировать свои наценки на молочную продукцию, чтобы не допускать резких скачков цен для конечных покупателей.

