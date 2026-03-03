Финский блин печется 1 на весь противень: идеальный завтрак за 15 минут — просто выливаю смесь и отдыхаю

Иногда хочется чего-то простого, но не банального. Без стояния у плиты и бесконечного переворачивания блинов. В такие дни я просто смешиваю молоко, яйца и муку, выливаю все на противень — и отправляю в духовку. Через 15 минут кухня наполняется ароматом свежей выпечки, а на столе появляется румяный, пышный финский блин с хрустящими краешками и нежной серединкой.

Этот финский вариант блина готовится одним пластом — без суеты и без сковороды. Тесто получается жидким, почти как на обычные блины, но в духовке оно поднимается, образуя золотистую корочку по краям и мягкую, слегка кремовую текстуру внутри. По вкусу — что-то среднее между блинчиком и нежным омлетным пирогом.

Ингредиенты: молоко 500 мл, яйца 3 шт., мука 150 г, сливочное масло 30 г, сахар 1–2 ст. л. (по вкусу), щепотка соли.

Яйца взбиваю с сахаром и солью, вливаю молоко, добавляю просеянную муку и перемешиваю до гладкости. Форму или противень смазываю сливочным маслом, выливаю тесто тонким слоем и ставлю в разогретую до 200 °C духовку. Выпекаю 15–20 минут, пока поверхность не станет румяной, а края — слегка волнистыми.

Подаю нарезанным на квадраты — с ягодами, медом, вареньем или просто со сметаной. Завтрак получается уютный, теплый и такой домашний, что хочется повторять его снова и снова.

