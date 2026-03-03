Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 07:45

Гренки на молоке теперь не в почёте — лью сливки и жарю так. Получаются как во французском кафе с идеальной корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Однажды вместо молока я добавила в яйца сливки — и обычные гренки превратились в завтрак уровня уютного парижского кафе. Хлеб пропитывается мягко и равномерно, а на сливочном масле образуется та самая румяная, хрустящая корочка. Сверху — щепотка сахара и корицы, и аромат на кухне становится просто волшебным. Получаются нежные внутри, слегка кремовые по текстуре гренки с карамельной ноткой и золотистой корочкой. Они не пересушенные, не мокрые, а идеально сбалансированные — мягкая середина и аппетитный хруст по краям. Подаю их тёплыми, и семья уверена, что я встала пораньше ради сложного рецепта, хотя на всё уходит не больше 15 минут.

Ингредиенты: батон 6 ломтиков (лучше вчерашний), яйца 2 шт., сливки 100 мл, сахар 2–3 ст. л., корица 1/2 ч. л., щепотка соли, сливочное масло 30–40 г для жарки.

Яйца взбивают со сливками, щепоткой соли и половиной сахара до однородности. Ломтики батона быстро окунают в смесь, чтобы они пропитались, но не расползлись. На сковороде растапливают сливочное масло и обжаривают гренки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Пока они горячие, посыпают смесью оставшегося сахара и корицы — на поверхности образуется лёгкий сладкий слой с пряным ароматом. Подают сразу, пока корочка хрустит, а внутри остаётся нежная сливочная мякоть.

Ранее мы делились рецептами, которые ИИ определил как 3 самых популярных на 8 Марта. Их обожают женщины — салат, бутерброды и десерт.

Проверено редакцией
Читайте также
Гренки на сковороде без молока: добавляю в яйца один секретный ингредиент — вкусно до чертиков
Общество
Гренки на сковороде без молока: добавляю в яйца один секретный ингредиент — вкусно до чертиков
Обед из серии «когда маме лень готовить»: горячее на одной сковороде из фарша и макарон
Общество
Обед из серии «когда маме лень готовить»: горячее на одной сковороде из фарша и макарон
Составлен топ-10 продуктов, которые сильнее всего подешевели за 2025 год
Экономика
Составлен топ-10 продуктов, которые сильнее всего подешевели за 2025 год
В СССР при варке макарон добавляли сахар — а мы за голову хватались, как это вкусно: вот в чем секрет
Общество
В СССР при варке макарон добавляли сахар — а мы за голову хватались, как это вкусно: вот в чем секрет
Два яблока и щепотка корицы — получаются нежные вертуты, вкуснее любых конфет и без грамма сахара
Общество
Два яблока и щепотка корицы — получаются нежные вертуты, вкуснее любых конфет и без грамма сахара
гренки
сливки
масло
сахар
корица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк России бросил вызов регламенту ЕС и потребовал вернуть украденное
Стало известно, как долго Иран будет выбирать нового верховного лидера
Синоптик предупредил о начале половодья в европейской части России
В США заявили, что Ближний Восток «съел» Украину
Найден способ ускорить создание аналога Starlink в России
Раскрыта реальная причина аудита погибших солдат на Украине
Россиян предупредили о рисках «переезда» в новые чаты Telegram
Pepsi зарегистрировала в России новые товарные знаки
Мошенники начали наживаться на застрявших в Дубае туристах
Американские войска уничтожили «сердце» КСИР
Онколог ответил, куда чаще всего метастазирует рак кишечника
Трамп отреагировал на информацию об истощении запасов боеприпасов у США
Израильская авиация нанесла удар по радиостанции «Хезболлы» на юге Бейрута
«В тупике»: дипломат признал окончательный раскол Европы из-за санкций
Авиабаза в Израиле приняла на себя возмездие «Хезболлы»
«Это невозможно»: в США назвали план по Ирану обреченным
«Мы пытались»: в США объяснили, почему потеряли надежду на сделку с Ираном
Американская база на Ближнем Востоке попала под интенсивный удар Ирана
Мощный пожар возник в головном офисе Liberty Bank в Тбилиси
Глоток воды убил одного из выживших в Пермском крае туристов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.