Гренки на молоке теперь не в почёте — лью сливки и жарю так. Получаются как во французском кафе с идеальной корочкой

Однажды вместо молока я добавила в яйца сливки — и обычные гренки превратились в завтрак уровня уютного парижского кафе. Хлеб пропитывается мягко и равномерно, а на сливочном масле образуется та самая румяная, хрустящая корочка. Сверху — щепотка сахара и корицы, и аромат на кухне становится просто волшебным. Получаются нежные внутри, слегка кремовые по текстуре гренки с карамельной ноткой и золотистой корочкой. Они не пересушенные, не мокрые, а идеально сбалансированные — мягкая середина и аппетитный хруст по краям. Подаю их тёплыми, и семья уверена, что я встала пораньше ради сложного рецепта, хотя на всё уходит не больше 15 минут.

Ингредиенты: батон 6 ломтиков (лучше вчерашний), яйца 2 шт., сливки 100 мл, сахар 2–3 ст. л., корица 1/2 ч. л., щепотка соли, сливочное масло 30–40 г для жарки.

Яйца взбивают со сливками, щепоткой соли и половиной сахара до однородности. Ломтики батона быстро окунают в смесь, чтобы они пропитались, но не расползлись. На сковороде растапливают сливочное масло и обжаривают гренки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Пока они горячие, посыпают смесью оставшегося сахара и корицы — на поверхности образуется лёгкий сладкий слой с пряным ароматом. Подают сразу, пока корочка хрустит, а внутри остаётся нежная сливочная мякоть.

