В СССР при варке макарон добавляли сахар — а мы за голову хватались, как это вкусно: вот в чем секрет

Секреты советской кухни возвращаются волной ностальгии, и один из самых обсуждаемых лайфхаков — использование сахара. В СССР при варке макарон добавляли сахар — а мы за голову хватались, как это вкусно! Вот в чем секрет.

Для современных гурманов это звучит странно, но для целого поколения сладковатые рожки или спагетти были привычным и любимым блюдом на завтрак, обед или ужин. Зачем же это делали? Причина не только в любви к сладкому.

Во-первых, сахар -гениальный усилителем вкуса. Макароны того времени изготавливались из простой муки без сортового деления и часто выходили пресными. Щепотка сахара, добавленная в воду при варке, сглаживала эту пресность, делая вкус готового гарнира более выразительным.

Во-вторых, сахар был ключом к хрустящему десерту. Для этого отваренные до полуготовности макароны обжаривали на сковороде с маслом и щедро посыпали сахаром. Редко помешивая, добивались потрясающего эффекта: сахар карамелизовался, создавая аппетитную золотистую и хрустящую корочку, как у лучших десертов. Такое блюдо часто поливали сметаной, медом или посыпали корицей.

Ранее стало известно, как правильно добавить лавровый лист в борщ, чтобы вкус был без горечи.

Проверено редакцией
