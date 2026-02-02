Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:46

Идеальный аромат борща: как правильно добавить лавровый лист, чтобы вкус стал насыщенным и без горечи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие хозяйки готовят борщ по проверенным рецептам, но аромат часто оказывается слабее ожидаемого. Причина не в свекле или бульоне, а в неправильном использовании лаврового листа. Этот простой трюк способен кардинально изменить вкус и сделать борщ по-настоящему насыщенным.

Секрет в точном моменте добавления пряности. Лавровый лист содержит эфирные масла, которые раскрываются постепенно. Если бросить его в начале варки, борщ станет горьким и тяжелым. Оптимально добавлять 1–2 листочка за 5–7 минут до окончания приготовления. Этого времени достаточно, чтобы аромат раскрылся, но не успел дать лишнюю горечь.

Обязательно извлекайте листья перед подачей, иначе вкус будет портиться при разогреве. Свежий лавр раскрывает более мягкий аромат, а старые или слишком светлые листья не дадут нужного эффекта. Такой подход гарантирует идеальный баланс и насыщенный, домашний вкус.

Ранее сообщалось, что, если хочется поставить на стол что-то красивое, вкусное и необычное, этот салат станет настоящим украшением. Он сочетает сладость, нежность и легкую пикантность, а готовить его проще простого — без слоев, форм и фигурных вырезаний. «Гранатовая долька» точно удивит гостей и создаст праздничное настроение.

