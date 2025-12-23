Салат «Гранатовая долька» — яркая альтернатива «Сельди под шубой»: просто готовить и эффектно подавать к празднику

Новый год-2026
Если хочется поставить на стол что-то красивое, вкусное и необычное, этот салат станет настоящим украшением. Он сочетает сладость, нежность и легкую пикантность, а готовить его проще простого — без слоев, форм и фигурных вырезаний. «Гранатовая долька» точно удивит гостей и создаст праздничное настроение.

Для салата понадобится 350 граммов куриного филе, 1 свекла, 80 граммов грецких орехов, 100−150 граммов чернослива, 100 граммов твердого сыра, 2−3 граната, 100 граммов сливочного сыра, майонез, чеснок, соль и черный перец по вкусу. Свеклу отвариваем или запекаем до мягкости и натираем на терке для украшения. Филе варим в подсоленной воде, остужаем и разделяем на волокна. Чернослив режем полосками, сыр трем, орехи обжариваем и измельчаем, чеснок рубим мелко.

Все ингредиенты соединяем, заправляем майонезом и сливочным сыром, выкладываем горкой в форме дольки, сверху украшаем тертой свеклой и зернами граната. Легко, красиво и невероятно вкусно — салат готов к праздничному столу!

куриное филе — 350 граммов;
свекла — 1 штука;
грецкие орехи — 80 граммов;
чеснок — по вкусу;
чернослив — 100−150 граммов;
твердый сыр — 100 граммов
гранат — 2−3 штуки;
майонез — для заправки;
сливочный сыр — 100 граммов;
соль, перец черный — по вкусу.
Свеклу отвариваем или запекаем до мягкости и натираем на терке для украшения.
Филе варим в подсоленной воде, остужаем и разделяем на волокна.
Чернослив режем полосками, сыр трем, орехи обжариваем и измельчаем, чеснок рубим мелко.
Все ингредиенты соединяем, заправляем майонезом и сливочным сыром, выкладываем горкой в форме дольки, сверху украшаем тертой свеклой и зернами граната.
