Забыла о драниках. Эти белорусские шарики в тысячу раз интереснее и вкуснее: получилось объедение, а не картошка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру сырой картофель, лук и муку — и готовлю белорусские цыбрики, которые стали звездой моих посиделок с друзьями. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для закуски под пиво или уютного семейного ужина. Его необычность в том, что из минимального набора продуктов получаются маленькие картофельные шарики с хрустящей панировочной корочкой и нежной, тающей внутри картофельной начинкой. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые хрустящие шарики, а внутри — мягкое, ароматное картофельное пюре с луком и специями. Картошка фри отдыхает — эти цыбрики в тысячу раз интереснее и вкуснее!

Для приготовления вам понадобится: 700 г картофеля, 5 ст. ложек муки, половинка репчатой луковицы, панировочные сухари, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель и лук натрите на самой мелкой терке, тщательно отожмите лишнюю влагу. Добавьте муку, соль и перец, замесите эластичную массу. Скатайте небольшие шарики, обваляйте в панировочных сухарях. Обжарьте во фритюре или на сковороде в большом количестве масла до золотистой корочки, затем выложите на бумажное полотенце. Можно также слегка обжарить, а затем довести до готовности в духовке.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Мария Левицкая
