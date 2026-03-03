Больше никакого пюре или фри: картошку готовлю только так — с луково-чесночным маринадом и тимьяном

Этот рецепт полностью изменил мое отношение к запеченной картошке! Сочетание тимьяна, паприки и имбиря с чесноком и луком создает средиземноморский букет, который превращает простую картошку в изысканный гарнир.

1 кг картофеля хорошо мою, при необходимости нарезаю на дольки. В блендере измельчаю 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, добавляю 1 ст. л. растительного масла, 0,5 ч. л. сушеного тимьяна, 0,5 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. паприки и 1-1,5 ч. л. соли. Полученной пастой тщательно обмазываю картофель. Выкладываю картошку на противень с пергаментом, не выливая оставшуюся жидкость. Запекаю в разогретой до 180°C духовке 30-50 минут до мягкости. Готовую картошку посыпаю мелко нарезанным укропом.

