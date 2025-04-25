Худеть с пельменями? Да легко! Готовим их со шпинатом и убираем килограммы

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Тянет на пельмени, но следите за фигурой? Попробуйте этот рецепт с добавлением шпината — яркие, полезные и всего 180 ккал на порцию.

Ингредиенты для теста:

шпинат — 150 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 450 г;

соль — 1/2 ч. л.

Для начинки:

куриное бедро (филе) — 750 г;

чеснок — 1 зубчик;

лук — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Шпинат измельчите в блендере. Добавьте яйца, соль и постепенно вводите муку. Замесите эластичное тесто, оставьте на 30 минут под полотенцем. Куриное филе, лук и чеснок пропустите через мясорубку. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Раскатайте тесто тонким пластом. Вырежьте кружочки, положите начинку и слепите пельмени. Опускайте пельмени в кипящую подсоленную воду на 5–7 минут после всплытия.

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