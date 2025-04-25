Тянет на пельмени, но следите за фигурой? Попробуйте этот рецепт с добавлением шпината — яркие, полезные и всего 180 ккал на порцию.
Ингредиенты для теста:
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шпинат — 150 г;
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яйца — 2 шт.;
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мука — 450 г;
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соль — 1/2 ч. л.
Для начинки:
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куриное бедро (филе) — 750 г;
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чеснок — 1 зубчик;
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лук — 1 шт.;
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соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
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Шпинат измельчите в блендере. Добавьте яйца, соль и постепенно вводите муку. Замесите эластичное тесто, оставьте на 30 минут под полотенцем.
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Куриное филе, лук и чеснок пропустите через мясорубку. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
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Раскатайте тесто тонким пластом. Вырежьте кружочки, положите начинку и слепите пельмени.
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Опускайте пельмени в кипящую подсоленную воду на 5–7 минут после всплытия.
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