Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной

Весной лучше отдать предпочтение продуктам, богатым триптофаном и витаминами группы B, заявила NEWS.ru нутрициолог, член центра отраслевой экспертизы «Пиканты» Юлия Чернобровкина. Она отметила, что также нужно помнить о риске дефицита магния.

Весной вопрос энергии становится для многих главным приоритетом. Наш организм расходует больше ресурсов на терморегуляцию и адаптацию. В попытке согреться мы инстинктивно тянемся к калорийной и плотной пище, создавая серьезную нагрузку на пищеварительную систему. Вместо прилива сил мы получаем сонливость, тяжесть и желание прилечь. В весенний период важно сместить фокус на продукты, богатые триптофаном и витаминами группы В, так как именно они участвуют в синтезе серотонина и дофамина — наших главных «проводников» хорошего настроения и энергии, — отметила Чернобровкина.

Она добавила, что не менее важен магний, который снижает уровень кортизола. По словам нутрициолога, также не следует забывать о железе, отвечающем за транспортировку кислорода.

Не менее значим и магний, который снижает уровень кортизола, и железо, отвечающее за транспортировку кислорода. Его дефицит ранней весной ощущается особенно остро, вызывая апатию и слабость. В этом контексте особого внимания заслуживают томаты и продукты их переработки. Парадоксально, но консервированная или термически обработанная мякоть томатов приносит порой больше пользы, чем парниковые аналоги, лишенные вкуса и насыщенности, — подытожила Чернобровкина.

