02 марта 2026 в 10:58

В аэропорту Тампы во Флориде «запретили» пижамы

В аэропорту Тампы во Флориде в шутку предложили запретить надевать пижамы

Аэропорт Тампы
Аэропорт Тампы во Флориде в шутливой форме предложил запретить пассажирам появляться в терминалах в пижамах, что спровоцировало активное обсуждение норм этикета в американской авиации. Инициатива была опубликована на странице авиагавани в Facebook (деятельность в РФ запрещена) и быстро набрала сотни комментариев.

Так, пользователи разделились во мнениях о допустимом дресс-коде в общественных местах. Ранее аэропорт уже привлекал внимание к теме одежды, иронично «борясь» с обувью Crocs.

Представители авиаузла позже пояснили, что пост о пижамах был задуман как продолжение этой шуточной кампании. Однако реакция аудитории превзошла ожидания — многие восприняли предложение всерьез и начали дискуссию о балансе между личным комфортом и общепринятыми нормами приличия в аэропортах.

Ранее артист балета Николай Цискаридзе заявил, что зрители проявят уважение к работникам театров, если будут одеваться соответствующим образом при посещении храмов искусства. По его словам, общество живет в такое время, когда необходимо заранее описывать правила, и Минкультуры России не помешало бы этим заняться.

