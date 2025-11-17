Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 19:42

В некоторых российских поездах появятся пижамы

Пястолов: в люкс-вагонах поездов дальнего следования РЖД появятся пижамы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В поездах дальнего следования России в вагонах люкс появится услуга предоставления пижам пассажирам, рассказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД) Владимир Пястолов. По его словам, новую сервисную услугу запустят в 2026 году, передает РИА Новости.

По словам Пястолова, пассажирам не потребуется оплачивать отдельно пижаму, так как ее стоимость уже будет включена в сервисные услуги. Ожидается, что эта инициатива повысит уровень комфорта и уюта во время путешествий для всех пассажиров.

Ранее РЖД внедрила нововведение для удобства семейных путешествий: в купейных вагонах поездов ФПК появились купе для пассажиров с детьми. Места отмечены специальной пиктограммой. Приобрести билеты в них могут только пассажиры с детьми до 18 лет.

До этого сообщалось, что РЖД совместно с Минцифры и Минтрансом разрабатывает систему посадки в поезда по биометрическим данным. После завершения нормативной подготовки планируется тестирование технологии на одном из действующих маршрутов. Для идентификации пассажиров будут использоваться Единая биометрическая система и Единая система идентификации и аутентификации. Биометрическая посадка станет дополнительной опцией, а не заменой традиционному контролю с помощью паспорта.

