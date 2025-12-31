Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью каналу Fox News, в котором поделился планами на будущее. По словам украинского лидера, он не намерен занимать свой пост после завершения конфликта с Россией и рассчитывает на отдых по окончании СВО. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: такому сценарию не суждено сбыться. Какая судьба на самом деле будет ждать Зеленского после победы России — в материале NEWS.ru.

Что сказал Зеленский Fox News

Зеленский дал интервью Fox News после своей воскресной встречи с президентом Штатов Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Он прокомментировал ход переговоров по урегулированию украинского конфликта: по словам Зеленского, камнем преткновения в диалоге остается территориальный вопрос. При этом глава Украины утверждает, что после его очередного визита в Штаты в дискуссии якобы наметился прогресс.

«Мы были очень близки даже по одному-единственному вопросу. И этот вопрос — территории», — заявил он.

Рассуждая о том, может ли он покинуть президентский пост после завершения украинского конфликта, Зеленский ответил утвердительно. Он также отметил, что больше всего хотел бы «отдохнуть» по окончании боевых действий.

В Госдуме отметили непоследовательность заявлений Зеленского. Член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru отметил:

«Он дает интервью направо и налево западной прессе. Я думаю, ему кто-то подсказывает, что нужно говорить, и вот он маневрирует: то одно скажет, то второе, то об окончании боевых действий, то о продолжении, то он указ еще не отменил. Его слова каждый раз противоречат друг другу, и, кажется, это уже никого не удивляет, потому что его всерьез не воспринимают. Он настоящий актер и болтает от бессилия».

Почему Зеленский врет о выборах

Вопрос о проведении выборов на Украине остается одним из основных в диалоге по урегулированию конфликта. Россия не раз заявляла о нелегитимности Зеленского, отменившего голосование, которое должно было состояться еще весной 2024 года. По словам президента РФ Владимира Путина, с нынешним руководством Украины нет смысла подписывать какие-либо договоренности.

«Мы хотим договориться с Украиной, но сейчас это невозможно практически, невозможно юридически. Нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано», — отмечал глава государства.

К проведению выборов на Украине призывал и Трамп. В недавнем интервью Politico он заметил, что Киев намеренно отказывается от голосования, прикрываясь конфликтом.

После этого Зеленский объявил о готовности организовать выборы, но потребовал обеспечить безопасность избирательного процесса — то есть прекращение огня. А позже он представил проект мирного плана, якобы обсуждаемого с США: в нем говорилось о необходимости провести на Украине выборы вскоре после подписания соглашения с РФ.

При этом он неоднократно делал противоречивые заявления о своем участии в избирательной кампании. В марте он не исключал, что будет баллотироваться повторно, в сентябре — что, напротив, рассмотрит возможность ухода с поста.

Однако депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что развитие событий будет зависеть вовсе не от политической воли Зеленского, а от желания его «западных кураторов».

«Зеленский мечется между необходимостью удержать власть любым путем и возможностью вовремя уйти, чтобы себя обезопасить. Поэтому он может делать массу взаимоисключающих заявлений — об участии в выборах или же об уходе с должности, но решать в итоге будет не он сам, так как такую возможность ему просто не дадут», — сказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Что будет с Зеленским после СВО

В СМИ не раз появлялись сообщения, что Зеленский готовит для себя «запасные аэродромы» за рубежом на случай побега с Украины. К примеру, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор отмечал, что президент может бежать в Польшу и план его отъезда уже составлен. Среди возможных вариантов были и США, где у украинского лидера, как подозревают, есть недвижимость.

Депутат ГД Джамаладин Гасанов сказал NEWS.ru, что после завершения конфликта будет много желающих спросить с Зеленского за все его преступления. И в этих условиях его побег «под крылышко» Запада вполне логичен.

«Судьба Зеленского напрямую зависит от того, как именно завершится конфликт, вряд ли ему грозит „почетная отставка“. Скорее всего, Зеленский станет главной фигурой, на которую внутренняя оппозиция и военные спишут все неудачи, территориальные потери и гибель населения. В этом случае его ждет не отдых, а борьба за выживание», — считает Гасанов.

Он отметил, что внутри Украины к Зеленскому накопилось много вопросов: от коррупции в оборонном секторе до обвинений в узурпации власти. Если к власти придут его политические оппоненты, уголовные дела и на самого Зеленского, и на его ближайшее окружение практически неизбежны.

«Самый вероятный вариант в таких условиях — побег. Скорее всего, он выберет Лондон, где сидят его покровители», — добавил политик.

Однако Белик не исключает, что Зеленского будет ждать и более трагическая судьба.

«После возможной отставки будущее Зеленского выглядит не только неопределенно — его может вовсе не быть. Когда он лишится должности, его же кураторы могут поступить с ним как угодно, вплоть до физического устранения», — резюмировал депутат.

