Зеленского заподозрили в покупке ранчо в четыре раза больше Нью-Йорка Зеленский мог купить огромное ранчо Pathfinder в американском штате Вайоминг

Одно из крупнейших американских ранчо Pathfinder площадью 3700 квадратных метров продали в штате Вайоминг всего через неделю после визита президента Украины Владимир Зеленского в Вашингтон, сообщает Telegram-канал «Голос Мордора». По его информации, покупателем значится кипрская компания Davegra Ltd, аффилированная с украинским лидером.

Отмечается, что земельный участок в четыре раза превышает площадь Нью-Йорка. Если эта покупка действительно была, то она позволяет Зеленскому войти в десятку крупнейших частных землевладельцев в США. Итоговая цена продажи неизвестна, но изначально ранчо продавалось за $79,5 млн (6,3 млрд рублей).

Однако брокер недвижимости Swan Land Company, который объявил о продаже объекта, опроверг на своем сайте информацию о том, что покупателем является Davegra Ltd. Специалисты отметили, что сделка действительно находится на стадии рассмотрения, но покупателем является американский скотовод.

Swan Land Company, которая в августе 2025 года выставила на продажу ранчо Pathfinder в Вайоминге, опровергает заявления в интернете о том, что Зеленский приобрел эту собственность, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» генерал Владимир Шаманов заявил, что Зеленский, скорее всего, попытается сбежать с Украины после завершения конфликта. По его словам, сдача украинского лидера будет сложной задачей.