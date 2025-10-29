Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 17:56

Зеленского заподозрили в покупке ранчо в четыре раза больше Нью-Йорка

Зеленский мог купить огромное ранчо Pathfinder в американском штате Вайоминг

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Одно из крупнейших американских ранчо Pathfinder площадью 3700 квадратных метров продали в штате Вайоминг всего через неделю после визита президента Украины Владимир Зеленского в Вашингтон, сообщает Telegram-канал «Голос Мордора». По его информации, покупателем значится кипрская компания Davegra Ltd, аффилированная с украинским лидером.

Отмечается, что земельный участок в четыре раза превышает площадь Нью-Йорка. Если эта покупка действительно была, то она позволяет Зеленскому войти в десятку крупнейших частных землевладельцев в США. Итоговая цена продажи неизвестна, но изначально ранчо продавалось за $79,5 млн (6,3 млрд рублей).

Однако брокер недвижимости Swan Land Company, который объявил о продаже объекта, опроверг на своем сайте информацию о том, что покупателем является Davegra Ltd. Специалисты отметили, что сделка действительно находится на стадии рассмотрения, но покупателем является американский скотовод.

Swan Land Company, которая в августе 2025 года выставила на продажу ранчо Pathfinder в Вайоминге, опровергает заявления в интернете о том, что Зеленский приобрел эту собственность, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» генерал Владимир Шаманов заявил, что Зеленский, скорее всего, попытается сбежать с Украины после завершения конфликта. По его словам, сдача украинского лидера будет сложной задачей.
Владимир Зеленский
США
недвижимость
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вытягивали извинения: убивший двух девочек водитель оказался наркоманом
Забила мальчика ножом: шизофрения не спасла женщину от пожизненного срока
Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков
Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину
Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки
«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену
Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ
В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах
В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября
Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу
На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений
Российского депутата сняли с должности после скандала
В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии
Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей
Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки
Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом
Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией
Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму
Генерал запаса высказался о заключенных на СВО
В Госдуме рассказали об истоках русофобии чешского президента
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.