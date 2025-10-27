Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 22:50

«Этот гаденыш постарается сбежать»: российский генерал о Зеленском

Генерал Шаманов: Зеленский попытается сбежать, нежели сдаться

Владимир Шаманов Владимир Шаманов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать из страны, заявил корреспонденту NEWS.ru депутат Госдумы от партии «Единая Россия» генерал Владимир Шаманов. По его словам, сдача украинского лидера будет сложной задачей.

Я думаю, что это будет сложная задача в его сдаче. Этот гаденыш все равно постарается сбежать, — сказал Шаманов.

Ранее политолог и историк Владимир Скачко предположил, что Зеленский покинет страну, если почувствует угрозу своей жизни. По его мнению, президент Украины надеется, что если его все же вынудят покинуть пост, то исключительно с гарантиями личной безопасности и возможности выехать за границы страны к наворованным активам.

До этого член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский считает мирное разрешение кризиса на Украине равносильным поражению. Она назвала это ужасным руководством страной.

Также глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил о невозможности подписания мирного договора по урегулированию кризиса при действующем президенте Владимире Зеленском. По словам политика, украинский руководитель не обладает самостоятельностью в принятии важнейших решений.

Владимир Зеленский
Украина
Владимир Шаманов
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии Зрубаева после выписки из больницы
Военным в России хотят дать новые возможности для улучшения жилья
Киркоров следующий? Звезд «хоронят» после правды о Пугачевой: что они знают
«Этот гаденыш постарается сбежать»: российский генерал о Зеленском
Москву попытались атаковать беспилотниками
ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов
Развод с Рудневой, проблемы с весом, дочь: куда пропал актер Павел Сердюк
Захарова раскрыла главный секрет успеха БРИКС
«Просто онемела в тот момент»: Поргина о пророчестве Высоцкого и инсульте
В Британии потребовали запретить два популярных в этой стране продукта
На Украине оказался поврежден важный объект энергетики
Мужчина три дня не расставался с найденным кладом
Госпитализация, болезнь дочери, слова о патриотизме: как живет актер Збруев
«Зона убийства»: на Западе заметили смену характера боевых действий в ДНР
Блогерша сожгла паспорт на камеру и получила реальный срок
Как запоминать информацию быстрее: эффективные методы мнемоники
Россиян предупредили, какими номерами пользуются телефонные мошенники
Глава «Ленкома» раскрыл главный страх Караченцова
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Квашеная капуста с клюквой на зиму: полезная и вкусная закуска
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.