Президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать из страны, заявил корреспонденту NEWS.ru депутат Госдумы от партии «Единая Россия» генерал Владимир Шаманов. По его словам, сдача украинского лидера будет сложной задачей.

Я думаю, что это будет сложная задача в его сдаче. Этот гаденыш все равно постарается сбежать, — сказал Шаманов.

Ранее политолог и историк Владимир Скачко предположил, что Зеленский покинет страну, если почувствует угрозу своей жизни. По его мнению, президент Украины надеется, что если его все же вынудят покинуть пост, то исключительно с гарантиями личной безопасности и возможности выехать за границы страны к наворованным активам.

До этого член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский считает мирное разрешение кризиса на Украине равносильным поражению. Она назвала это ужасным руководством страной.

Также глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил о невозможности подписания мирного договора по урегулированию кризиса при действующем президенте Владимире Зеленском. По словам политика, украинский руководитель не обладает самостоятельностью в принятии важнейших решений.