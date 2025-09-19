Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины Политолог Скачко: Зеленский сбежит с Украины при угрозе его жизни

Президент Украины Владимир Зеленский не готов защищать страну с оружием в руках, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог и историк Владимир Скачко. По его словам, украинский лидер покинет страну, если почувствует угрозу своей жизни.

При угрозе жизни Зеленский покинет страну. Он не президент Чили Сальвадор Альенде, который будет защищать свою власть с автоматом в руках. Но пока все, что делает Зеленский, говорит о его крайней наглости, попытках доказать свою нужность Западу, показать, что он является единственным и неповторимым лидером, готовым воевать с Россией до победного конца, — заявил Скачко.

По мнению политолога, президент Украины надеется, что если его все же вынудят покинуть пост президента, то исключительно с гарантиями личной безопасности и возможности выехать за границы страны к наворованным активам.

Ранее журналист Рик Санчез заявил, что жители Украины все активнее протестуют из-за политики Зеленского по мобилизации. Он подчеркнул, что все меньше украинцев хотят жертвовать жизнями ради «войны Зеленского против всего русского».