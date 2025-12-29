Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 19:18

Ушаков посчитал, сколько раз в 2025 году общались Путин и Трамп

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин в 2025 году провел 17 контактов с американскими представителями, включая 10 разговоров с президентом Дональдом Трампом, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. В их числе — встреча 15 августа на Аляске, передает ТАСС.

В уходящем году президентом России Владимиром Владимировичем Путиным проведено 17 контактов с американскими представителями. Это включает и визит на Аляску, и 10 телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и шесть встреч с его специальными посланниками, — уточнил Ушаков.

Он также рассказал, что Трамп на переговорах с главой Украины Владимиром Зеленским рекомендовал ему не искать возможности для передышки на фронте, а сосредоточиться на комплексном урегулировании конфликта. По его словам, об этом глава Белого дома рассказал в беседе с лидером России.

Тем временем появилась информация, что в ночь на 29 декабря Киев предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию российского президента в Новгородской области. По его словам, страна не выйдет из мирного процесса по урегулированию украинского кризиса после данного инцидента, но пересмотрит свою переговорную позицию.

