В Кремле рассказали об указаниях Путина по переговорам в Абу-Даби

Российская делегация на переговорах по Украине регулярно получает указания от президента РФ Владимира Путина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о координации действий делегации в Абу-Даби, сообщает РИА Новости.

В нашем случае это регулярно, — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера назвал трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США в Абу-Даби чувствительными и очень сложными. Он отметил, что встреча проходит в закрытом режиме.

Также представитель Кремля заявил, что трехсторонняя встреча по вопросам безопасности с участием России, США и Украины состоится в Абу-Даби 1 февраля. Он уточнил, что окончательная дата может быть изменена.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства и эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин высказал предположение о том, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби будет посвящен обсуждению территориальных вопросов. По его словам, президент США Дональд Трамп активно поддерживает эту тему. Самонкин также считает, что президент Украины Владимир Зеленский попытается переложить ответственность на третьих лиц.