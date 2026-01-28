Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:09

В Кремле рассказали об указаниях Путина по переговорам в Абу-Даби

Песков: российская делегация в Абу-Даби регулярно получает указания Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Российская делегация на переговорах по Украине регулярно получает указания от президента РФ Владимира Путина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о координации действий делегации в Абу-Даби, сообщает РИА Новости.

В нашем случае это регулярно, — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера назвал трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США в Абу-Даби чувствительными и очень сложными. Он отметил, что встреча проходит в закрытом режиме.

Также представитель Кремля заявил, что трехсторонняя встреча по вопросам безопасности с участием России, США и Украины состоится в Абу-Даби 1 февраля. Он уточнил, что окончательная дата может быть изменена.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства и эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин высказал предположение о том, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби будет посвящен обсуждению территориальных вопросов. По его словам, президент США Дональд Трамп активно поддерживает эту тему. Самонкин также считает, что президент Украины Владимир Зеленский попытается переложить ответственность на третьих лиц.

переговоры
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности побега осужденных террористов из российского СИЗО
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину «собрали» лицо после ДТП со снегоходом
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня, превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Многим зданиям на Сицилии предрекли обрушение после прошедшего оползня
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.