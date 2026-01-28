Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:21

Экс-нардеп предрек незавидную участь украинским беженцам в Европе

Экс-нардеп Килинкаров: украинских беженцев могут лишить выплат от ЕС в 2027 году

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Выплаты украинским беженцам от Евросоюза могут прекратиться в 2027 году, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, ряд европейских стран уже пытается избавиться от переселенцев, предлагая им разовые денежные компенсации.

Некоторые страны Евросоюза уже предлагают единоразовые выплаты беженцам с Украины, которые навсегда покинут их территорию. Уже установился определенный тренд, и есть понимание того, что это счастье не может длиться вечно. В Европе та часть переселенцев, которые не смогли найти себя и вписаться в экономическую модель, будет вынуждена возвращаться на родину. Сколько таких будет, не знаю, но, по имеющейся у меня информации, 2027 год может стать для них последним, — поделился Килинкаров.

Он подчеркнул, что ни один европейский лидер не мог предсказать, сколько продлится спецоперация. По его словам, в Европе не рассчитывали на столь обременительное содержание определенного числа людей, покинувших Украину.

Ранее сообщалось, что украинцы все чаще пытаются нелегально пересечь границу, чтобы уклониться от призыва в армию. Для побега они выбирают все более рискованные пути.

беженцы
Украина
Европа
Евросоюз
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину после ДТП со снегоходом «собрали» лицо
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Большинство зданий в Сицилии находятся на грани обрушения
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
В Госдуме резко высказались о травле дочери погибшего бойца СВО из Ростова
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.