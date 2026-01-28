Экс-нардеп предрек незавидную участь украинским беженцам в Европе Экс-нардеп Килинкаров: украинских беженцев могут лишить выплат от ЕС в 2027 году

Выплаты украинским беженцам от Евросоюза могут прекратиться в 2027 году, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, ряд европейских стран уже пытается избавиться от переселенцев, предлагая им разовые денежные компенсации.

Некоторые страны Евросоюза уже предлагают единоразовые выплаты беженцам с Украины, которые навсегда покинут их территорию. Уже установился определенный тренд, и есть понимание того, что это счастье не может длиться вечно. В Европе та часть переселенцев, которые не смогли найти себя и вписаться в экономическую модель, будет вынуждена возвращаться на родину. Сколько таких будет, не знаю, но, по имеющейся у меня информации, 2027 год может стать для них последним, — поделился Килинкаров.

Он подчеркнул, что ни один европейский лидер не мог предсказать, сколько продлится спецоперация. По его словам, в Европе не рассчитывали на столь обременительное содержание определенного числа людей, покинувших Украину.

Ранее сообщалось, что украинцы все чаще пытаются нелегально пересечь границу, чтобы уклониться от призыва в армию. Для побега они выбирают все более рискованные пути.