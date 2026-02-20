Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 00:26

Экс-офицер США назвал причину нервного состояния Зеленского

Экс-офицер США Крапивник: Зеленский находится в панике

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Одной из причин нервного состояния президента Украины Владимира Зеленского стала паника, заявил «МК» военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник. Военнослужащий добавил, что политик осознает: он может «не дожить до конца года».

Экс-офицер США сравнил украинского лидера с животным, загнанным в угол, — а значит, опасным, склонным к импульсивным поступкам. В связи с этим эксперт предположил, что Зеленский будет пытаться перевести конфликт на новый уровень.

Ранее украинский лидер оскорбил премьер-министра Венгрии, предложив дать ему подзатыльник. По словам Зеленского, силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно и живут на европейские деньги.

Помимо этого, Зеленский раскритиковал европейских лидеров за бездействие и несамостоятельность. Он посетовал на то, что никакие гарантии безопасности не работают без Вашингтона, пожаловавшись на необходимость «подстраховки» со стороны американского лидера Дональда Трампа.

Тем временем политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сказал NEWS.ru, что Зеленский решился публично критиковать Европу, чтобы наладить отношения с Трампом. Украинский лидер решил, что теперь может не стесняться в высказываниях, так как европейцы и их деньги уже «никуда не денутся», считает аналитик.

Владимир Зеленский
Украина
США
военные
