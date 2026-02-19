«Мы в шоке»: восьмимесячная дочь певицы Светиковой упала с кровати

Восьмимесячная дочь певицы Светланы Светиковой упала с кровати, об этом рассказала сама артистка в Telegram-канале. По ее словам, инцидент произошел ночью.

Рядом с ребенком спал отец и ничего не заметил, отметила Светикова. Певица призналась, что они с мужем были в шоке, так как малышка преодолела препятствия и тихо поползла искать мать.

Благо кровать у нас низкая и пол мягкий. Но испугались мы не на шутку. А точнее были в шоке, потому что, чтобы доползти до края, надо преодолеть препятствия, и много. <…> Девочки взрослеют быстрее мальчиков, это точно, — написала исполнительница.

Ранее актриса Мария Миронова порадовала своих подписчиков редким кадром с младшим сыном Федором. На фотографии они запечатлены во время теплого семейного обеда.

До этого юмористка Елена Воробей показала фото с дочерью Софией, которой в августе 2024 года сделали остеотомию челюстей. Артистка рассказала, что они провели совместный отпуск в Париже, посетили музеи и поднялись на Эйфелеву башню. София сейчас учится в военно-медицинской академии.